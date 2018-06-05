Transferdeki son durum ve Erol Bulut’la yeniden anlaşılmasıyla ilgili konuşan Gündüz, önemli açıklamalarda bulundu. Transferde listelerinde bulunan futbolcularla görüşmelere başladıklarını belirten Gündüz, “Yeni sezon için kollarımızı sıvadık ve işe koyulduk. Tabi hedefimiz dengeli bir transfer politikası izleyebilmek. Bu anlamda önceliğimiz kadromuzdaki şişkinliği indirebilmek. Geçen sezondan fayda alamadığımız birkaç oyuncumuzla devam etmek istemiyoruz. Bu futbolcularla sorunsuz bir şekilde yolları ayırabilmenin uğraşı içerisindeyiz. Tabi diğer taraftan da dış transfer görüşmelerine başladık. Elimizdeki liste doğrultusunda yurt dışından görüştüğümüz isimler var. Şu kadarını söyleyebilirim, ilgilendiğimiz futbolcular gerçekten kaliteli. İnşallah en kısa sürede bu görüşmelerimizde mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.



“Yeni protokol yapacağız”

Gündüz, Teknik Direktör Erol Bulut ile önümüzdeki günlerde yeni protokol yapacaklarını da belirterek, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz Erol Hocamız ile 1 yıllık sözleşmemiz bulunuyor. Ancak biz buna rağmen oturduk ve kendisiyle yeniden bazı konuları konuştuk. Hocamızın sözleşmesinde bazı iyileştirmeler yaptık. Kendisinin bazı talepleri oldu, biz de kabul ettik. Kulübümüz için hayırlısı oldu bence. Çünkü takımımız ve şehrimizle dokusu uyuştu hocamızın. Bu anlamda camiamıza bir kez daha hayırlı olsun bu birliktelik. Öyle tahmin ediyorum hocamız 9 Haziran’da Almanya’dan gelecek ve o gün bir aksilik olmaz ise kendisiyle yeni protokol yapacağız.”

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