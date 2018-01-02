“TRANSFERLER DİREKT OYNAYABİLECEK ŞEKİLDE OLACAK”
Gündüz, transferde çok oyuncu alıp takımın mevcut düzenini bozmak istemediklerini kaydederek, “Herkesin malumu ki ligin ilk yarısında Malatyaspor iyi bir performans oryaya koydu. Başta teknik heyetimiz olmak üzere, futbolcu kardeşlerimizi cani gönülden kutluyorum. Bizleri mahcup etmediler. Biz de bu tabloyu göz önüne alarak mevcut takımın ayarlarıyla çok da oynamak istemiyoruz. Elbette ki acilen transfer yapılması gereken bölgelerimiz var, buralara iyi oyuncular alacağız. Ancak alacağımız futbolcular direkt oynayacak kalitede ve bizim eksiklerimize cevap verecek oyuncular olacak. Transferde çok oyuncu alıp da takımın mevcut düzenini bozmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!