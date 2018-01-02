Gündüz, yaptığı açıklamada takımın 3 Ocak itibariyle Antalya Belek’te toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını belirterek, “Takımımız iyi bir ilk yarının ardından, ikinci yarı için 3 Ocak’ta top başı yapacak. İnşallah 2018 yılı ve ligin ikinci yarısı takımımız için daha büyük başarıların yaşanacak hayırlı bir dönem olur. Tabii taraftarımız transferle ilgili bizlerden gelecek haberleri bekliyor. Onlara birkaç gün içerisinde müjdelerimiz olacak. Şu an anlaştığımız bir isim yok ama görüştüğümüz birçok isim var. İnşallah Antalya kampımıza en kısa sürede birkaç oyuncuyu dahil edeceğiz” diye konuştu.

“TRANSFERLER DİREKT OYNAYABİLECEK ŞEKİLDE OLACAK”

Gündüz, transferde çok oyuncu alıp takımın mevcut düzenini bozmak istemediklerini kaydederek, “Herkesin malumu ki ligin ilk yarısında Malatyaspor iyi bir performans oryaya koydu. Başta teknik heyetimiz olmak üzere, futbolcu kardeşlerimizi cani gönülden kutluyorum. Bizleri mahcup etmediler. Biz de bu tabloyu göz önüne alarak mevcut takımın ayarlarıyla çok da oynamak istemiyoruz. Elbette ki acilen transfer yapılması gereken bölgelerimiz var, buralara iyi oyuncular alacağız. Ancak alacağımız futbolcular direkt oynayacak kalitede ve bizim eksiklerimize cevap verecek oyuncular olacak. Transferde çok oyuncu alıp da takımın mevcut düzenini bozmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.

İHA