Gündüz Kartaldan çekinmiyor

Hafta sonu İstanbul’da Beşiktaş ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da basın sözcüsü Erdal Gündüz, takım halinde iyi mücadele etmeleri halinde Vodafone Park’tan puan çıkarabileceklerini belirtti. Gündüz, “2 senedir inatçı ve mücadeleci bir kimliğimiz var. Bunu Beşiktaş’a karşı gösterirsek sahadan puanlar çıkarabiliriz. Beşiktaş stadında maç oynamanın zorluğunu anlatmaya gerek yok, herkes biliyor. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Hem taraftarımız hem de takımımız Süper Lig’e renk kattı. Malatya’nın gücünü bu zorlu maçta herkese bir kez daha göstermek istiyoruz. Konya maçındaki kazamız olmasaydı, sahaya liderlik için çıkabilirdik. Beşiktaş ligde henüz istediği havayı bulamadı. Bu atmosferden yararlanabiliriz” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com