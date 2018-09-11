Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92269
ALTIN
248.886
DOLAR
6.4789
STERLİN
8.4344
EURO
7.5105

Gündüz Kartaldan çekinmiyor

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada takıma ve taraftara duyduğu güveni yineledi.

Gündüz Kartaldan çekinmiyor

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada takıma ve taraftara duyduğu güveni yineledi.

11 Eylül 2018 Salı 13:15
Gündüz Kartaldan çekinmiyor

Hafta sonu İstanbul’da Beşiktaş ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da basın sözcüsü Erdal Gündüz, takım halinde iyi mücadele etmeleri halinde Vodafone Park’tan puan çıkarabileceklerini belirtti. Gündüz, “2 senedir inatçı ve mücadeleci bir kimliğimiz var. Bunu Beşiktaş’a karşı gösterirsek sahadan puanlar çıkarabiliriz. Beşiktaş stadında maç oynamanın zorluğunu anlatmaya gerek yok, herkes biliyor. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Hem taraftarımız hem de takımımız Süper Lig’e renk kattı. Malatya’nın gücünü bu zorlu maçta herkese bir kez daha göstermek istiyoruz. Konya maçındaki kazamız olmasaydı, sahaya liderlik için çıkabilirdik. Beşiktaş ligde henüz istediği havayı bulamadı. Bu atmosferden yararlanabiliriz” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

MEHMET KIROĞLAN

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli ara fobisi!
Milli ara fobisi!
Kadro yine değişecek
Kadro yine değişecek
“Büyüklere ters geliyoruz”
“Büyüklere ters geliyoruz”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim