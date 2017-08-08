Gündüz, Bolu Termal ve Düzce Topuk Yaylası’nda çift etaplı bir kamp süreci geçirdiklerini hatırlatarak, “Kamp çalışmalarımız çok verimli geçti. Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam nezaretinde kamp süreci bizim açımızdan oldukça iyi geçti. Takıma yeni katılan oyuncularımız kısa sürede uyum sağladı. Bu doğrultuda 5 hazırlık karşılaşması oynadık. Kalan süreyi de en iyi şekilde değerlendirip, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

Transferde son olarak Aly Cissokho ve Turgut Doğan Şahin’i kadrolarına kattıklarını ifade eden Gündüz, “Yeni transferlerimizin büyük bir kısmı ikinci etap kamp çalışmalarımızda yer aldı. Önemli isimleri kadromuzda kattık. Stoper, orta saha ve santrfor ihtiyacımız var. Bu mevkilere futbolcu transfer edeceğiz. Görüşmelerimiz sürüyor. Birkaç gün içerisinde bu transferleri de gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ