Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98549
ALTIN
193.144
DOLAR
4.6186
STERLİN
6.1297
EURO
5.3953

Gündüz: "En fazla 6 ya da 7 olur"

Süper Lig’deki ikinci sezonuna Erol Bulut ile devam kararı alan Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmalarının başladığı öğrenildi. Kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, “Transfer yapacağız ama bu sayı en fazla 6 ya da 7 olur. Mevcut kadromuzun omurgasını koruyup, üzerine sağlam birkaç takviye yaparsak herhangi bir sorun yaşamayız diye düşünüyorum.” dedi.

Gündüz: "En fazla 6 ya da 7 olur"

Süper Lig’deki ikinci sezonuna Erol Bulut ile devam kararı alan Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmalarının başladığı öğrenildi. Kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, “Transfer yapacağız ama bu sayı en fazla 6 ya da 7 olur. Mevcut kadromuzun omurgasını koruyup, üzerine sağlam birkaç takviye yaparsak herhangi bir sorun yaşamayız diye düşünüyorum.” dedi.

01 Haziran 2018 Cuma 11:17
Gündüz: "En fazla 6 ya da 7 olur"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, yeni sezon transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Bu sezon transferde işimiz geçen yılki gibi zor değil, çünkü elimizde hali hazırda bir kadro var ve bu kadroyu büyük oranda korumak istiyoruz. Tabi transfer yapacağız ama bu sayı en fazla 6 ya da 7 olur” dedi. Teknik adam konusu ve yeni sezon çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gündüz, mevcut kadroyu koruyup üzerine bir kaç takviye daha yapacaklarını ifade etti. Erol Bulut ile 1 yıllık sözleşmelerinin devam ettiğini belirten Gündüz, “Erol Hocamızla geçen yıldan 1 yıllık sözleşmemiz bulunuyordu. Biz yine de hocamızın sözleşme şartlarını iyileştirmek için masaya oturduk. Bizim açımızdan hiçbir sorun yok. Hocamızla yeni sezonda da devam etmeyi istiyoruz. Kendisinin de burayla bir sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. İstikrar her zaman önemlidir. Uzun vadede de başarıyı sağlar” dedi.

HEDEF İLK 8’DE YER ALMAK

Yeni sezonda hedeflerinin ligi daha üst sıralarda bitirmek olduğunu belirten Gündüz, “Çalışmalarımıza başladık. En başta transfer komitemizi oluşturduk. Bu komitede bende bulunuyorum. Bu sezon transferde işimiz geçen yılki gibi zor değil, çünkü elimizde hali hazırda bir kadro var ve bu kadroyu büyük oranda korumak istiyoruz. Tabi transfer yapacağız ama bu sayı en fazla 6 ya da 7 olur. Mevcut kadromuzun omurgasını koruyup, üzerine sağlam birkaç takviye yaparsak herhangi bir sorun yaşamayız diye düşünüyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Daha öncede söylemiştim. Yeni sezonda hedefimiz ilk 8’e girmek. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporSüper LigErdal GündüzErol BulutTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan’dan Malatyaspor’a övgü
Erdoğan’dan Malatyaspor’a övgü
"Kadroya yıldız oyuncular değil..."
"Kadroya yıldız oyuncular değil..."
Kara ‘Bulut’lar dağılıyor!
Kara ‘Bulut’lar dağılıyor!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim