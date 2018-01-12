Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, devre arası çalışmalarını ve transferlerle ilgili gelişen son olayları değerlendirdi. Antalya kampının tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Gündüz, “Erol hocanın nezaretinde devre arası çalışmalarımız gayet uyumlu ve neşeli şekilde devam ediyor. Bilindiği üzere 2 hazırlık maçı oynadık. Giresunspor ve Başakşehir maçlarında oyuncuların performansını tekrar görme fırsatımız oldu. Ligin ilk haftasından önce son kez bir hazırlık müsabakası daha oynayacağız. İzinli olan Mina’nın da katılmasıyla bütün oyuncular kampta eksiksiz şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.” şeklinde konuştu.

OLUMLU GEÇTİ AMA…

Sarı kırmızılı kulüp ile ismi anılan oyuncularla ilgili olarak ise Erdal Gündüz, görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Gündüz, “Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Santrafor, orta saha ve sol ayaklı defansif orta saha oyuncusu almak istiyoruz. Hocamızın talebi doğrultusunda tecrübeli oyuncu Hamit Altıntop ile başkanımız Adil bey bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncudan olumlu şekilde yanıt aldık. Fakat resmi olarak yapılan hiçbir anlaşma yoktur. Yönetime sunulan diğer isimlerin menajerleriyle de görüşmelerimiz sürüyor. Transfer sezonu başında fiyatlar çok yüksek oluyor. Bizim gibi Anadolu kulüpleri sabırlı şekilde davranmak zorundalar. Piyasadaki dengelerin yerine oturmasını beklememiz gerekiyor. Kamp tarihimiz teknik heyetten gelen isteğe göre 19 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Osmanlıspor maçından 2 gün önce direk Ankara’ya hareket edeceğiz. Doğal olarak bütün teknik adamlar ister ki; talep ettikleri oyuncular kampa ilk günden katılsın. Kulübün mali yapısını düşünmek zorundayız. Kendi takımında sözleşmesi bulunan ve oynayan futbolcuyu zaten takımından koparıp transfer edemiyorsunuz. Kamplar bitince kulüplerin göndermeyi planladığı oyuncularda var. O yüzden transfer sezonunun son gününe kadar titiz şekilde davranmamız gerekiyor.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ