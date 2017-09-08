08 Eylül 2017 Cuma

“Gündemimizde kongre yok”

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek son günlerde çıkan kongre haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. “Gündemimizde kongre yok” diyen Gevrek, böyle bir karar aldıkları takdirde kendisinin çıkıp bunu açıklayacağını söyledi.

08 Eylül 2017 Cuma 11:25
“Gündemimizde kongre yok”

Son günlerde Yeni Malatyaspor yönetiminin seçimli olağanüstü genel kurula gideceği haberleri kamuoyunda yer almış, sarı kırmızılı yönetimden her hangi bir yalanlama yapılmaması kafaları karıştırmıştı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, kongreye gideceği haberlerini net bir şekilde yalanlayarak, böyle bir gündemlerinin olmadığını söyledi.

Kongre konusunda açık kapı da bırakan Gevrek, “Şu kısa dönemde kongreye gitme gibi bir durumumuz yok. Böyle bir şey olsa zaten çıkar ben açıklama yaparım. Bu haberler doğru mu diye bana soruyorsunuz ya keşke bunu kongre olacak diye haber yapanlara sorsanız. Kısa vadede yani 1 ay 3 ay gibi kongre düşünmüyoruz. Şu an sadece takımımızın oturması, tesislerimiz ve stadımızın kullanılır duruma gelmesi için yoğunlaştık. Bunun dışında bir güçlendirme ya da adını ne koyarsanız koyun her hangi bir kongre yok. Tabi süreç neyi getirir bilemeyiz. Yönetim kurulundan böyle bir kararın çıkması lazım. Belki 6 ay sonra 4 ay sonra mecburen gideriz kongreye ya da hiç yapmayız. Bunu bilemeyiz zaman gösterir. Ama bizim planlamamızda kongre yok” şeklinde konuştu. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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