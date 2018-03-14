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GÜNDEMDE KONGRE YOK!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da kongre söylentilerine son noktayı Kulüp Basın Sözcüsü Kadircan Esen koydu.

GÜNDEMDE KONGRE YOK!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da kongre söylentilerine son noktayı Kulüp Basın Sözcüsü Kadircan Esen koydu.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 18:08
GÜNDEMDE KONGRE YOK!

Esen olağan kongrelerinin 2019 yılının Temmuz ayında yapılacağını, bu tarihten önce erken kongreye gitmeyi düşünmediklerini söyledi. BAL’da kötü bir sezon geçiren Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da kulübün basın sözcüsü Kadircan Esen takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.


“BİR ANLAMDA PRESTİJ MÜCADELESİ OLACAK”


Esen, futbol takımının bu hafta Malatya’nın BAL’daki diğer temsilcisi İnönü Üniversitesispor ile karşılaşacağını kaydederek, “18 Mart Pazar günü oynayacağımız İnönü Üniversitesispor karşılaşması bir anlamda prestij mücadelesi olacak. Ligin belki direkt kaderini etkilemeyecek ama bizde alabildiğimiz kadar fazla puan alaraka ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Eksik ve sakat futbolcumuz şuan için bulunmuyor. Erdem İsotçu’nun hafif sakatlığı var. Bu futbolcunun maça yetişeceğini düşünüyoruz. Dostluğun kazandığı, fair play çerçevesinde bir mücadele olmasını diliyoruz. Futbolseverleri bu maça bekliyoruz” dedi.


“OLAĞAN KONGRE TARİHİMİZ 2019 YILININ TEMMUZ AYI”


Esen, kongre söylentileriyle ilgili de konuşarak, “Olağan kongre tarihimiz 2019 yılının Temmuz ayı. Gerek görülürse erken kongreye gidebiliriz. Fakat şuan gündemimizde erken kongre bulunmuyor. Sezon bittikten sonra belediye başkanımızın da görüşünü alarak önümüze bakacağız” diye konuştu. busabahmalatya.com 

 

İHA

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Yeşilyurt BelediyesporKadircan EsenKongreBusabahmalatya
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