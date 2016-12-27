Ligin ilk yarısını günahıyla sevabıyla tamamlayan Yeni Malatyaspor, 7 günlük izin boyunca transfer görüşmelerine yoğunlaşacak. Liglere verilen devre arası süresinin az olması sebebiyle takviye yapılacak mevkiler için görüşmelere hız veren yönetim, 2 Ocak’ta Side’de toplanacak takıma en az 2 oyuncuyu dahil etmiş olacak.

TAKVİYE YAPILACAK MEVKİLER BELLİ

Antalya’ya Side’de 10 gün sürecek kamp dahilinde tüm yeni transferleri görmek isteyen İrfan Buz’un bu özel talebini yerine getirmek için yoğun çaba harcayan yönetim stoper Sezer Özmen ile prensipte yaptığı anlaşmayı imzaya dökecek. Sezer’in dışında sol bek, orta saha ve forvet alacak yönetim, bu mevkiler için de elini çabuk tutacak. Devre arasında maksimum 5 oyuncu alacak yönetim ve teknik heyet mevcut ilk on bire birkaç takviye yapıp, yedek kulübesini zenginleştirecek.

LİSTEDE KİMLER VAR KİMLER...

Yeni Malatyaspor’un transfer listesinde Sivasspor’lu Beykan, Göztepe’de mutsuz olan Gökhan Karadeniz, Süper Lig’de 258 maçı olan 31 yaşındaki sol bek Ergün Teber ve bir de yabancı forvet transfer listesinin ilk sırasında bulunuyor. Transferde elini çabuk tutmak isteyen yönetim, İrfan Buz’un raporuna göre en 3 oyuncu ile de yolları ayıracak. Kastamonuspor ile prensipte anlaşan Erkan Sekman ile takımdan ayrılmak isteyen diğer oyuncuların da önü açılacak.

FATİH AVCI