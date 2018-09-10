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Gündem Beşiktaş!

Milli aradan sonra Süper Lig’de Beşiktaş’a konuk olacak Yeni Malatyaspor gözünü bu maça çevirdi. İstanbul yolculuğuna cuma günü çıkacak kaplanlar, karşılaşmanın hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ederken, eksik oyuncuların tamamen düzelmesi zorlu maç öncesi teknik heyetin elini güçlendirdi.

Gündem Beşiktaş!

Milli aradan sonra Süper Lig’de Beşiktaş’a konuk olacak Yeni Malatyaspor gözünü bu maça çevirdi. İstanbul yolculuğuna cuma günü çıkacak kaplanlar, karşılaşmanın hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ederken, eksik oyuncuların tamamen düzelmesi zorlu maç öncesi teknik heyetin elini güçlendirdi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:11
Gündem Beşiktaş!

Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını aralıksız sürdüren Yeni Malatyaspor’da sakatların tamamen düzelmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sezon başından beri ilk kez tam kadro çalışma fırsatı bulan sarı-kırmızılar, Beşiktaş’ı yenmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kendi tesislerinde önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına hazırlanan doğu ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligde oynadığı son Konya maçında sergilediği performansla eleştirilerin hedefi olan Malatya ekibinde Erol Bulut’un kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bulut’un Murat Yıldırım ve Minuri’ye hazır olmaları talimatı verdiği öğrenildi.

Bu arada sarı-kırmızılıların milli arayı hazırlık maçı yaparak geçirme planları maç yapacak takım bulunamadığı için gerçekleşmedi. Komşu il takımlarıyla temasa geçerek hazırlık maçı teklifinde bulunduğu belirtilen Malatya ekibinin bu takımların programlarının uymaması nedeniyle olumsuz yanıt aldığı bildirildi. Yeni Malatyaspor bugün yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek. busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Beşiktas
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