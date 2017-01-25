Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, 44 ilden 91 kulübün Başkan ve temsilcilerinin yansıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de hazır bulundu. Toplantıda, kulüpler adına söz alan Spor Toto 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, kulüplerin içinde bulunduğu sorunları ve taleplerini Bakan Çağatay Kılıç’a iletti.

“SPORCU FEDERASYONDA DEĞİL, KULÜPTE YETİŞİR”

Konuşmasına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e teşekkür ederek başlayan Bakan Çağatay Kılıç, bu değerlendirme toplantısının bir ilk olduğunu ve bundan sonra daha sık yapılacağını vurguladı. Spor Toto 2. ve 3. Lig Kulüplerinin ülke futbolu için önemine değinen Bakan Çağatay Kılıç, şöyle konuştu: “Türkiye’de Süper Lig en önde algılanan, ondan sonra TFF 1. Ligin geldiği ve sizlerin daha sonra hatırlandığı gibi bir algı var. Ama şunu unutmayın; aslında en çok futbol anlamında bakarsak tabana yayılmasını sağlayan sizlersiniz. Bu dünyanın her yerinde böyle. Sizlerin şehirlerinizle ve ilçelerinizdeki vatandaşlarımızla, ailelerimizle çok daha birebir ilişki içerisinde olan bir yapınız var.”

Bakan Çağatay Kılıç, Spor Toto 2 ve 3 Lig takımlarını da etkileyecek olan çalışmalarla ilgili de bilgi verirken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu birinci toplantı hem tanışma hem de sizin bu anlamda temsil de önemlidir. Yani birileri gidiyor birileri gidemiyor dediğiniz zaman bunun da bir psikolojik etkisi vardır. Sizlerin şu anda burada bulunuyor olması, Süper Ligin, TFF 1. Ligin durumu biraz farklı görünürlülük anlamında ama, onlar da bizimle bir araya geldiği zaman işte böyle federasyon başkanlarımız yönetim kurulu üyeleri bizim arkadaşlarla beraber konuşuyoruz yemek yiyoruz konuları gündeme getiriyoruz. Çözebileceklerimizi çözmeye çalışıyoruz ileri vadede olanları ileri vadede nasıl çözüleceği ile ilgili nasıl hayata geçirilebileceğini konuşuyoruz.”

“BİZİM ELİMİZDE SİHİRLİ BİR DEĞNEK YOK”

“Bizim elimizde sihirli bir değnek yok. Elimizde bütçemizden gelen belli imkanlar var” diyen Bakan Çağatay Kılıç,o kaynağı da tüm spor branşlarını gözeterek değerlendirmek durumunda olduklarını, olimpik çalışmaların temelini de o kaynağın oluşturduğunu söyledi.

“BUNDAN SONRA SİSTEMLİ ŞEKİLDE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Spor Toto 2.Lig ve 3.Lig kulüpleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Çağatay Kılıç, “Ben öncelikle bu adımların atılmış olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün ilk kez bir araya geldik. Bundan sonra bunun kurumsal anlamda ortaya konan bir çalışma olduğunu değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Biz çünkü Süper Lig kulüplerinin kurduğu Kulüpler Birliği olsun TFF 1. Lig’in kurduğu birlik olsun onlarla belli periyotlarla bir araya gelme konusunda bir takvimi hayata geçirdik. Sizlerle de bundan sonra Spor Toto 2. Lig ve 3.Lig olarak yine bir birliğinizin çatısı altında federasyonumuzun koordinasyonunda belli bir dönemde bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ