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Gümüşhanespor’un yeni teknik direktörü Ziya Doğan oldu 

 TFF 2.lig, Beyaz Grubun lideri Gümüşhanespor’un yeni teknik direktörü Ziya Doğan oldu. 

Gümüşhanespor’un yeni teknik direktörü Ziya Doğan oldu 

 TFF 2.lig, Beyaz Grubun lideri Gümüşhanespor’un yeni teknik direktörü Ziya Doğan oldu. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 11:27
Gümüşhanespor’un yeni teknik direktörü Ziya Doğan oldu 

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’ın geçtiğimiz hafta sonu istifa etmesinin ardından teknik direktör arayışına giren Gümüşhanespor, teknik adam sorununu nihayete erdirdi.
Sosyal medyada Gümüşhaneli olan tecrübeli spor adamı Ziya Doğan’ın teknik direktör olarak takımın başına geçmesiyle ilgili yoğun bir baskı oluşturulurken kulüp yönetimi tecrübeli hoca ile bugün gece yarısı anlaşmaya vardı.
Hafta içerisinde resmi imzayı atması beklenen Ziya Doğan, 12 yıl Beşiktaş’ta olmak üzere uzun yıllar futbol camiasının içerisinde yer almış, Beşiktaş, Trabzonspor, Adanaspor, Konyaspor, Malatyaspor, Gençlerbirliği takımlarında teknik direktör olarak görev yapmış, son olarak geçtiğimiz sezon Kastamonu 1966 takımını çalıştırmıştı.


Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Bizgili köyü doğumlu olan 57 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün, Gümüşhanespor’un şampiyonluk yarışına büyük katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.
Kulüpten yapılan açıklamada ise yeni teknik direktör Ziya Doğan’ı kulübe kazandırma sürecinde emeği geçen Gümüşhane Valisi Okay Memiş’e, onursal başkan ve Milletvekili Hacı Osman Akgül’e, Milletvekili Cihan Pektaş’a, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’e ve emeği geçen herkese teşekkür edildi.


Bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Konya Anadolu Selçukluspor müsabakasında da antrenör olarak Ziya Doğan’ın lisansının yetişmemesi nedeniyle Mutlu Dervişoğlu’nun Gümüşhanespor’un teknik adamlık görevini üstleneceği bildirildi. busabahmalatya.com 
 

İHA

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