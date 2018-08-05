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Guilherme, Yeni Malatyaspor’da

Evkur Yeni Malatyaspor, Brezilyalı kanat oyuncusu Guilherme Costa Marques’i renklerine bağladı.

Guilherme, Yeni Malatyaspor’da

Evkur Yeni Malatyaspor, Brezilyalı kanat oyuncusu Guilherme Costa Marques’i renklerine bağladı.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:39
Guilherme, Yeni Malatyaspor’da

İtalya Seri A ekiplerinden Benevento Calcio'dan Evkur Yeni Malatyasapor’a transfer olan kanat oyuncusu Guilherme satış opsiyonlu olarak 1 yıllığına Malatyaspor ile anlaştı.

Malatya’da düzenlenen imza töreninde konuşan E.Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, yeni transferlerinin Yeni Malatyaspor camiasına hayırlı olmasını dileyerek, “Transfer komitemizin ve hocamızın da çok istediği bir oyuncumuzdu. Bizimde takıma katkı ve uyum sağlayacağına inandığımız bir oyuncu” dedi.

Guilherme’nin futbol geçmişinin de önemli olduğunu ifade eden Gevrek, “Baktığımız zaman Avrupa kupalarında 25 maç oynamış. Daha önceki oynadığı takımda 4 şampiyonluk yaşamış kariyerli bir oyuncu” sözlerini sarf etti.

Gevrek, Brezilyalı oyuncuyu 1 yıllığına satış opsiyonlu olarak kiraladıklarını kaydederek, “İnşallah oyuncumuz Malatya’da iyi bir performans sergileyeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupa’dan da başka takımların transfer listesinde olmasına rağmen Malatya’yı seçtiği için başarılı futbolcuya teşekkür eden Yeni Malatyaspor Başkanı, “Doğru transferlerin gerçekleşmesi adına gecikmeler yaşandı. Gönül isterdi ki, transferler bitsin futbolcular kampa bir an önce katılsın. Ama geç kalmamızın sebeplerinden biri de bu isimlerin buraya getirilmesi. Önemli olan doğru transferlerin yapılması ve takıma katkı sağlamalarıdır. Bu süreçte 1 ya da 2 transferle bu süreci kapatmak istiyoruz” diye konuştu.

Guilherme: "Önemli olduğumu hissettirdiler"

Seri A'da Benevento Calcio takımından Yeni Malatyaspor’a transfer olan Guilherme ise Malatya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Brezilyalı oyuncu, “Bir futbolcu için en önemli şey çok istenildiğini hissetmesidir. Transfer sürecinde bana gerçekten önemli olduğumu hissettirdiler” dedi. Yıllar önce Malatya’ya gelen Brezilyalı futbolcuları duyduğunu da belirten Guilherme, “Ben de Yeni Malatyaspor’a ismimi yazdırmak için geldim” dedi.

"Türkçe'yi de öğrenmeye çaba sarf edeceğim"

10 yıla yakın Avrupa’da oynayan bir futbolcu olarak Türkiye’ye de rahat uyum sağlayacağını ifade eden başarılı oyuncu, “Avrupa’da bir söz vardır ‘Eğer Polonya’da oynamışsanız dünyanın her yerinde futbol oynayabilirsiniz’ burada da pek zorluk çekeceğimi sanmıyorum. 3 dil biliyorum Türkçe’yi de öğrenmeye çaba sarf edeceğim” şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor taraftarlarına da seslenen yeni transfer tecrübeli oyuncu, “Bir takımın en önemli parçası taraftarlardır. Ben de bütün taraftarlarımızı bu yıl bütün hikayemize davet ediyorum. Bütün hikayeyi birlikte yazmak istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Guilherme 1 yıllık sözleşmeye imza attı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
GuilhermeYeni Malatyaspor
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