Guilherme: İsmimi yazdırmak için geldim!

Düzenlenen imza töreninde konuşan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, yeni transferlerinin Yeni Malatyaspor camiasına hayırlı olmasını dileyerek, “Transfer komitemizin ve hocamızın da çok istediği bir oyuncumuzdu. Bizimde takıma katkı ve uyum sağlayacağına inandığımız bir oyuncu” dedi. Seri A'da Benevento Calcio takımından Yeni Malatyaspor’a transfer olan Guilherme ise Malatya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Brezilyalı oyuncu, “Bir futbolcu için en önemli şey çok istenildiğini hissetmesidir. Transfer sürecinde bana gerçekten önemli olduğumu hissettirdiler” dedi. Yıllar önce Malatya’ya gelen Brezilyalı futbolcuları duyduğunu da belirten Guilherme, “Ben de Yeni Malatyaspor’a ismimi yazdırmak için geldim” dedi. 10 yıla yakın Avrupa’da oynayan bir futbolcu olarak Türkiye’ye de rahat uyum sağlayacağını ifade eden başarılı oyuncu, “Avrupa’da bir söz vardır ‘Eğer Polonya’da oynamışsanız dünyanın her yerinde futbol oynayabilirsiniz’ burada da pek zorluk çekeceğimi sanmıyorum. 3 dil biliyorum Türkçe’yi de öğrenmeye çaba sarf edeceğim” şeklinde konuştu. Yeni Malatyaspor taraftarlarına da seslenen yeni transfer tecrübeli oyuncu, “Bir takımın en önemli parçası taraftarlardır. Ben de bütün taraftarlarımızı bu yıl bütün hikayemize davet ediyorum. Bütün hikayeyi birlikte yazmak istiyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Guilherme 1 yıllık sözleşmeye imza attı.