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Guilherme 10 numarayı istiyor

Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Guilherme Costa Marques, geçtiğimiz yıllarda oynadığı mevkilerden farklı yerlerde oynadığını söyledi. İhtiyaçtan dolayı hocanın görev verdiği her yerde oynayabileceğini belirten sambacı asıl yerinin forvet arkası ve sağ ön olduğunu belirtti.

Guilherme 10 numarayı istiyor

Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Guilherme Costa Marques, geçtiğimiz yıllarda oynadığı mevkilerden farklı yerlerde oynadığını söyledi. İhtiyaçtan dolayı hocanın görev verdiği her yerde oynayabileceğini belirten sambacı asıl yerinin forvet arkası ve sağ ön olduğunu belirtti.

07 Eylül 2018 Cuma 14:58
Guilherme 10 numarayı istiyor

Guilherme, Atiker Konyaspor maçına ilişkin, “3 maç 7 puandan sonra herkes bizden evimizdeki Atiker Konyaspor maçını kazanmamızı bekliyordu. Bizde böyle bir beklenti içerisindeydik. Ama futbol böyle bir oyun. Futboldan öğreneceğimiz daha çok şey var. Şimdi hatalarımıza bakıp, hemen kendimizi düzletmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

HER YERDE OYNARIM AMA...

Guilherme Atiker Konyaspor maçında farklı pozisyonlarda oynadığının hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi: “Tabi geçen sene bu pozisyonda birçok maç oynadım. Tabi hocamız ikinci yarı o bölgede oynamamı istedi. Tabi sezon başında da lig başlarken bana başka yerlerde ihtiyaç oldu. Oralarda da oynayabileceğimi söyledim. Benim için hiçbir problem yok. Ben her yerde oynayabilirim. Sağ kanat ve on numara oynamayı tercih ediyorum” şeklinde cevap verdi. Takımla ilgili de değerlendirmede bulunan Guilherme, şunları söyledi: “Biz iyi bir takımız. Güçlü bir takım olduğumuzu düşünüyorum. En azından bu sene, geçen sezon takımın ligi bitirdiği yerden daha bir yerde bitireceğimize eminim. Ama tabi ki bunun için çok çalışmak ve her maça ayrı ayrı odaklanmak gerekiyor.” busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Guilherme
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