26 Ocak 2017 Perşembe

‘Gücü’ne güç kattılar!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde mücadele eden 1932 Malatyagücü devre arası transferde boş durmuyor.

26 Ocak 2017 Perşembe 19:07
‘Gücü’ne güç kattılar!

  Ligde namağlup liderliğini sürdüren kırmızı beyazlı kulüp, son olarak Malatyaspor’dan Gökhan Öz ve Ali Nail’i kadrosuna kattı. Her iki oyuncunun transferi için Malatyaspor yönetimi ve oyuncularla anlaşan 1932 Malatyagücü’nde açıklama kulüp başkanı Aziz Yiğit’ten geldi. Forvet mevkiinde oynayan Al Nail ile ofansif orta saha olarak görev yapan Gökhan Öz’ün transferiyle gücüne güç katan 1932 Malatyagücü, sezonu Malatya şampiyonu olarak bitirip, BAL’a yükselmek istiyor. 1932 Malatyagücü’nün A grubunda 7 maçta 19 puanı bulunuyor.

FATİH AVCI
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