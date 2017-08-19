19 Ağustos 2017 Cumartesi

Açılış boş tribünler önünde

Gruplar belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez başkanlığında toplanan Amatör İşler İcra Kurulu, 2017 - 2018 Sezonu Spor Toto BAL Ligi gruplarını belirledi. Buna göre Malatya’yı temsil edecek Yeşilyurt Belediyespor ve Malatyagücü takımları 2. Grup’ta yer alacak.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:42
Gruplar belli oldu!

  Spor Toto BAL Ligi, 23-24 Eylül 2017 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İstanbul ilinin hukukta bulunan bir dosyası nedeniyle, TFF Yönetim Kurulu'nun vereceği karar neticesinde, 13 takımdan oluşan 9. Grup'un 14 takım olarak değişebileceği belirtildi. TFF Yönetim Kurulu bütün takımlara başarılar diledi.

Malatya’yı 2017 – 2018 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Malatyagücü takımları 2. Grup’ta yer alacak. Malatya takımlarının yanında, Gaziantep, Tunceli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ illerinden 2 takım, Adıyaman’dan bir takım olacak. 13 takımlı 2.Grup’ta bu sezon yine şampiyonluk için iddialı bir takım kuran Yeşilyurt Belediyespor, takımların belirlenmesiyle rahat bir nefes aldı. Diğer gruplara nazaran şampiyonluk için fazla yatırımı bulunmayan ekiplerle karşılaşacak turuncu yeşilliler, şampiyonluk için grupta yalnız kalacağa benziyor.

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