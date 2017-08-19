Spor Toto BAL Ligi, 23-24 Eylül 2017 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İstanbul ilinin hukukta bulunan bir dosyası nedeniyle, TFF Yönetim Kurulu'nun vereceği karar neticesinde, 13 takımdan oluşan 9. Grup'un 14 takım olarak değişebileceği belirtildi. TFF Yönetim Kurulu bütün takımlara başarılar diledi.

Malatya’yı 2017 – 2018 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Malatyagücü takımları 2. Grup’ta yer alacak. Malatya takımlarının yanında, Gaziantep, Tunceli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ illerinden 2 takım, Adıyaman’dan bir takım olacak. 13 takımlı 2.Grup’ta bu sezon yine şampiyonluk için iddialı bir takım kuran Yeşilyurt Belediyespor, takımların belirlenmesiyle rahat bir nefes aldı. Diğer gruplara nazaran şampiyonluk için fazla yatırımı bulunmayan ekiplerle karşılaşacak turuncu yeşilliler, şampiyonluk için grupta yalnız kalacağa benziyor.

HABER MERKEZİ