Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017-2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Liselerarası Kız-Erkek (A) Voleybol Grup Müsabakaları’nda dün 5 oynandı. Alınan toplu sonuçlar şöyle: Erkeklerde, Şehit Kemal Özalper TEML 3-0 Akmercan And. Lisesi, Malatya Mesleki ve Teknik And. Lisesi 0-3 Doğanşehir And. Lisesi, Gevher Nesibe MTAL. 3-0 TED Koleji, Akmercan And. Lisesi 3-0 Bilgiyurt And. Lisesi

FİNAL 19 OCAK’TA

Şampiyona hakkında değerlendirmede bulunan Malatya Voleybol İl Temsilcisi Cumali Kurak, “Son zamanlarda yapılan en güzel turnuvalardan birisi şuan devam ediyor. 18 Aralık’ta başlayan grup maçlarında, final müsabakası 19 Ocak’ta oynanacak. Battalgazi Spor Salonu ve Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçlarda 40 takım mücadele ediyor. Şubat ayında da Yıldızlar Ortaokul Voleybol müsabakaları başlayacak.” diye konuştu.

“SPORA TEŞVİK EDİYORUZ”

Başarılı sporculara verilen desteği hatırlayan Kurak, “Lise A Voleybol ‘da 40 takım, Mini Voleybol’da 23 takım var. Müsabakalar lig usulüne göre yapılıyor. Turnuvalar gayet şeffaf ve sorunsuz şekilde devam ediyor. Önceki günlerde Lise B Kategorisi Voleybol maçlarını sıfır hakem hatasıyla iyi bir organizasyonla tamamladık. Takımlarımız ve oyuncular bugüne kadar oynanan maçlarda kesinlikle hakem hatalarıyla ilgili tek bir cümle dahi kullanmamışlardır. Hak edenin hakkını vererek kazandığı maçlar izliyoruz. Salonlarımızda atmosferler çok güzel, sporcuların aileleri ve arkadaşları tribünlerde destek veriyor. Bizlerin amacı öğrencilerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan korumak, onları spor yapmaya teşvik etmektir. Sosyal aktivitelerini sahaya yansıtacak çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız, çocuklarımızı spora teşvik konusunda her türlü turnuvalara katılıyor. Ayrıca hedefimiz şampiyonalarda mücadele eden çocuklarımızı kulüplerin çatısı altına almak istiyoruz. Türk sporuna kazandırarak geleceğin sporcularını profesyonel şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Geleceğin beden eğitimi öğretmenlerini şimdiden hazırlamak istiyoruz. Buralarda gençken oynadıkları müsabakalar özgeçmişlerinde 5 yılda biriktikçe üniversite sınavlarında kendilerine artı bir puan olarak dönüyor. Devletimiz özel okullara girmek isteyen öğrencilere ciddi teşvikler veriyor. Bunlar aslında sporun tamamen detay kısmı, eğer çocuklarımız spor branşlarında başarılı şekilde ilerlerse bu tür destekleri alarak eğitimlerini daha iyi şekilde sürdürebilirler. Bir öğrenci sporcu için amaç sadece sahada kazanmak değil, geleceğe de yatırım yapmak olmalı.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ