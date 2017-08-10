10 Ağustos 2017 Perşembe

Grup aşaması iptal her maç eleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası’nın yeni statüsünü açıkladı. Grup maçları kaldırılırken, eleme usulü sistem geldi

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:28
Grup aşaması iptal her maç eleme

  TFF Yönetim Kurulu, 04.08.2017 tarih 61 sayılı toplantısında 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nü kabul etti. Kabul edilen Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü 8 Ağustos 2017 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesinden yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre; kupa, eleme ve final aşamalarından oluşacak. Eleme aşaması 5 turdan oluşacak. Son 16 turu müsabakalarından sonra final aşamasına geçilecek. Tek maç eleme usulü oynanan müsabakalarda, müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde on beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenir. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakalarda galibiyet sayısı fazla olan takım tur atlar.

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