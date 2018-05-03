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Göztepe’ye Stat Motivasyonu!

Süper Lig’de UEFA Avrupa kupaları iddiasını sürdüren Göztepe’de teknik heyet ve futbolcular yapımı devam eden stat inşaatını gezdi. Pazartesi akşamı Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak İzmir ekibi stat hakkında bilgi aldı.

Göztepe’ye Stat Motivasyonu!

Süper Lig’de UEFA Avrupa kupaları iddiasını sürdüren Göztepe’de teknik heyet ve futbolcular yapımı devam eden stat inşaatını gezdi. Pazartesi akşamı Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak İzmir ekibi stat hakkında bilgi aldı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 06:00
Göztepe’ye Stat Motivasyonu!

Göztepeli futbolcular ve teknik heyet, yapımı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi inşaatını gezerek, mimardan bilgi aldı. Spor Toto Süper Lig’de UEFA Avrupa kupaları iddiasını sürdüren Göztepe’de teknik heyet ve futbolcular yapımı devam eden stat inşaatını gezdi. Teknik Direktör Tamer Tuna ve futbolcular, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin mimarı Tuğrul Büyükköken’den stat hakkında detaylı bilgi aldı. İnşaat hakkında bilgi alan Başkan Vekili Talat Papatya, en büyük hayalinin Göztepe’nin yeni stadına maça çıkması olduğunu söyledi. Toplu halde hatıra fotoğrafı çektiren sarı-kırmızılılar, inşaatta çalışan işçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
GöztepeYeni MalatyasporStat
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