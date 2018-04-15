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Göztepe’ye Demba Ba ve Scarione şoku

Bugün Bursaspor’u konuk edecek Göztepe’de Demba Ba ile Oscar Scarione sakatlıklarının sürdüğü gerekçesiyle maç kadrosundan çıkartıldı.

Göztepe’ye Demba Ba ve Scarione şoku

Bugün Bursaspor’u konuk edecek Göztepe’de Demba Ba ile Oscar Scarione sakatlıklarının sürdüğü gerekçesiyle maç kadrosundan çıkartıldı.

15 Nisan 2018 Pazar 11:39
Göztepe’ye Demba Ba ve Scarione şoku

Bugün Bursaspor’u konuk edecek Göztepe’de Demba Ba ile Oscar Scarione sakatlıklarının sürdüğü gerekçesiyle maç kadrosundan çıkartıldı.

Spor Toto Süper Lig’de bugün Bursaspor’u konuk edecek Göztepe’de Demba Ba ve Oscar Scarione şoku yaşandı. Oyuncuların sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yapan Göztepe sağlık heyeti, Demba Ba’nın Salı günü gerçekleşen antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda zorlanma yaşandığını ve 2 günlük tedavi sonrasında şikayetleri devam ettiğini, MR tetkiki yapılan yıldız oyuncuda hamstring kasında ödem ve zorlanma saptandığını duyurdu. Dün gerçekleşen antrenmanda ve yapılan kontrollerde ağrılarının devam ettiği tespit edilen Demba Ba’nın bu nedenle kadrodan çıkartıldığı ifade edildi.

Sağlık heyeti, Oscar Scarione’nin ise sol dizindeki tendinit ve bursite bağlı ağrı yakınmaları hafta boyunca yapılan tedavilere rağmen devam ettiği için maç kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
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