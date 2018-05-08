Göztepe’ye değil direğe takıldık

İzmir Bornova Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 7.603 biletli futbolsever izledi. 300 kişilik Yeni Malatyaspor taraftarı deplasman tribünündeki yerini alırken, ev sahibi takımın taraftarı tribünleri hınca hınç doldurdu. Göztepe’de Demba’ba yedek soyunurken, annesi vefat eden Murat Yıldırım ve sakat Pereira Yeni Malatyaspor’da kadroda yer almadı. Trabzonspor’un puan kaybettiği haftada Avrupa hedefi beliren Göztepe, 3 puan için çıktığı maçta 1 puana razı oldu. Sezonun en iyi deplasman performanslarından birini sergileyen Yeni Malatyaspor istediği puanı alsa da 3 puanı kaçıran taraf oldu. İlk yarıda Issam Chabeke, ikinci yarıda Adem ve Khalid’in şutları direkten döndü. Eren’in kafa vuruşunu Beto çizgiden çıkardı. Cissokho ve Aytaç ile net fırsatlardan yararlanamayan kaplanlar 40 puan hedefine dün aldığı 1 puanla ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8. dakikada Sabri Sarıoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan Kosanovic’in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

17. dakikada Sabri Sarıoğlu’nun sağdan ortasında Ghilas kafayı vurdu fakat top direğin üstünden oyun alanını terk etti.

26. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Cissokho’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Beto’da kaldı.

35. dakikada Chebake’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

56. dakikada Göztepe savunma arkasına atılan uzun topla buluşan ve kaleci Beto’yla karşı karşıya kalan Adem Büyük’ün vuruşunda top direkten döndü.

64. dakikada Adem Büyük’ün sağ kanattan yaptığı ortaya Eren Tozlu kafayı vurdu. Beto direk dibinde topun sahibi oldu.

69. dakikada Gilberto’nun şutu savunmaya çarpıp Boutaib’in önünde kaldı. Göztepe savunmasının ofsayt beklediği pozisyonda altı pas üzerinden şutunu çeken Boutaib'nin vuruşunda top üst direkten döndü.

72. dakikada Ngando’nun pasında ceza sahasına sokulan Demba Ba’nın şutunu kaleci Farnolle ayaklarıyla çıkardı. Pozisyonun devamında Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahasında oluşan karambolde topa son dokunan Halil Akbunar oldu ancak Farnolle bir kez daha geçit vermedi.