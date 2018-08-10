Göztepe’nin ilk hafta fobisi

Süper Lig’de hafta sonu Yeni Malatyaspor maçıyla sezona merhaba diyecek olan Göztepe, sahadan galibiyetle ayrılarak ilk hafta fobisine son vermeyi amaçlıyor. Geçen sezon ligin başlarında gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Göztepe, yeni sezonu Bornova Stadı’nda taraftarının önünde Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla açacak. İzmir temsilcisi, yeni teknik adamı ve yenilenen kadrosuyla sezona galibiyetle başlamanın planlarını yaparken son 3 yıldır devam eden fobisine de son vermek istiyor. İzmir temsilcisi son 3 sezonda ligin ilk maçlarında galibiyete uzanmayı başaramadı. Göztepe ligin ilk maçındaki son galibiyetini ise 2014/2015 sezonunda Ankara’da aldı. O dönem TFF 2. Lig’de mücadele veren İzmir temsilcisi, deplasmanda Gölbaşıspor’u 2-0’lık skorla geçmişti.