Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96799
ALTIN
230.671
DOLAR
5.9041
STERLİN
7.5746
EURO
6.7738

Göztepe’nin ilk hafta fobisi

Göztepe’nin ilk hafta fobisi

10 Ağustos 2018 Cuma 13:43
Göztepe’nin ilk hafta fobisi

Süper Lig’de hafta sonu Yeni Malatyaspor maçıyla sezona merhaba diyecek olan Göztepe, sahadan galibiyetle ayrılarak ilk hafta fobisine son vermeyi amaçlıyor. Geçen sezon ligin başlarında gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Göztepe, yeni sezonu Bornova Stadı’nda taraftarının önünde Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla açacak. İzmir temsilcisi, yeni teknik adamı ve yenilenen kadrosuyla sezona galibiyetle başlamanın planlarını yaparken son 3 yıldır devam eden fobisine de son vermek istiyor. İzmir temsilcisi son 3 sezonda ligin ilk maçlarında galibiyete uzanmayı başaramadı. Göztepe ligin ilk maçındaki son galibiyetini ise 2014/2015 sezonunda Ankara’da aldı. O dönem TFF 2. Lig’de mücadele veren İzmir temsilcisi, deplasmanda Gölbaşıspor’u 2-0’lık skorla geçmişti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni MalatyasporGöztepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaplan galibiyete kilitlendi
Kaplan galibiyete kilitlendi
Muhtemel on bir merak konusu
Muhtemel on bir merak konusu
Göztepe maçını Yankaya yönetecek
Göztepe maçını Yankaya yönetecek
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim