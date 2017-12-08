Süper Lig’in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe bugün öğlen saatlerinde Malatya’ya geliyor. İzmir’den özel uçakla şehre gelecek olan Sarı-Kırmızılılar’da sol bek Adama Traore’nin sakatlanması moralleri bozdu. Sezona iyi başlayan ve dikkatleri üzerine çeken Fildişi Sahilli oyuncu dün ki antrenmanda girdiği ikili mücadelede sol dizine darbe aldığı ve Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi. Traore’nin sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu belirtilirken, oyuncunun iyileşmesinin 1 haftayı alabileceği ifade edildi.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçın 4’ünü kazanan Göztepe, 1’inde ise rakibiyle berabere kaldı. Dış sahada sadece 2 yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar, topladığı 24 puanın 13’ünü deplasman maçlarında kazandı. Göztepe’de sakatlıkları süren stoperler Peybernes ve Hakan’ın tedavisine devam edilirken, ağrıları olan sağ bek Sabri’nin takımdan ayrı salonda çalıştığı açıklandı.

HABER MERKEZİ