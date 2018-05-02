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Göztepe Mesaisi Başlıyor

Süper Lig’in 32. Haftasında Göztepe ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına verilen iki günlük aranın ardından bugün başlayacak. Akhisarspor beraberliğiyle puanını 39 yaparak düşme korkusunu üzerinden atan sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun planlarının yapılmaya başlandığı öğrenildi.

Göztepe Mesaisi Başlıyor

Süper Lig’in 32. Haftasında Göztepe ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına verilen iki günlük aranın ardından bugün başlayacak. Akhisarspor beraberliğiyle puanını 39 yaparak düşme korkusunu üzerinden atan sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun planlarının yapılmaya başlandığı öğrenildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:13
Göztepe Mesaisi Başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 32. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. Geçen haftayı sahasında aldığı 0-0’lık Akhisarspor beraberliğiyle kapatan sarı-kırmızılılar puanını 39 yaparak, düşme korkusunu üzerinden tamamen attı.

İLK İDMAN BUGÜN

Oynadığı 31 karşılaşmadan 39 puan çıkarmasını bilen kaplanlar, Süper Lig’deki ilk sezonunda belirlediği hedefi yakalarken, yönetimin önümüzdeki sezonun planlaması için de kolları erkenden sıvadığı bildirildi. Gelecek yıl için sözleşmesi devam eden Erol Bulut ile yola devam kararı alan Malatya yönetiminin, genç hocanın belirleyeceği yol haritasına göre hareket edeceği ifade edildi. Malatya temsilcisinin ilk etapta yola devam etmeyi düşündüğü futbolcularla masaya oturmayı, düşünülmeyen isimlerle de el sıkışarak yolları ayırmanın planlarını yaptığı öğrenildi. Diğer yandan ligde kalan son 3 maçını da renktaşı takımlara karşı oynayacak sarı-kırmızılar, bu maçlardan ilki olan Göztepe müsabakasına bugün saat 16.00’da yapacağı antrenmanla başlayacak. Bu maç öncesinde Doğu ekibinde eksik oyuncu bulunmadığı ifade edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ   -Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
GöztepeYENİMALATYASPOR
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