TFF 1. Lig’in 30. Haftasında Göztepe ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıkları için kendi tesislerinde toplandı. Dün akşam saat 20.00’de İnönü Stadı’nda hafif bir idman gerçekleştiren sarı kırmızılı temsilcimizde, ağrıları bulunan ve teknik heyetten izinli olan futbolcular çalışmada yer almadı. Yaklaşık 45 dakika süren idmanın ilk bölümünde Giresun maçında forma giyen isimler hafif bir yenileme çalışmasına tabi tutulurken, diğer oyuncular tempolu koşular yaptı. Antrenmanın ardından Nurettin Soykan Tesisleri’ne dönen futbolcular bugün yapacağı tek idmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek. Göztepe maçı öncesi sarı kırmızılı temsilcimizde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Göztepe maçının saatini değiştirdiğini açıkladı. Daha önce Cumartesi saat 16.00 olarak belirtilen maçın başlama saati, aynı gün 15.30’a alındı. Göztepe kafilesinin isteği doğrultusunda bu kararı alan TFF’nin rakip takımın maç sonunda uaçağa yetişmesi için böyle bir adım attığı öğrenildi.

FATİH AVCI