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Göztepe maçını Yankaya yönetecek

Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Yeni Malatyaspor’un 12 Ağustos Pazar akşamı Göztepe ile oynayacağı maçı Özgür Yankaya yönetecek.

Göztepe maçını Yankaya yönetecek

Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Yeni Malatyaspor’un 12 Ağustos Pazar akşamı Göztepe ile oynayacağı maçı Özgür Yankaya yönetecek.

10 Ağustos 2018 Cuma 13:48
Göztepe maçını Yankaya yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında 10, 11, 12 ve 13 Ağustos’ta oynanacak mücadelelerde sahada olacak hakemler belli oldu. Yeni Malatyaspor, Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftasında İzmir Bornova Stadı’nda Göztepe ile karşılaşacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesine yapılan açıklamada Pazar akşamı 21.45’te başlayacak olan karşılaşmayı Edirne bölgesinden Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya’nın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam, Candaş Elbil ve Özgüç Türkalıp yapacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Süper LigLefter KüçükandonyadisGöztepeYeni Malatyaspor
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