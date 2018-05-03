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Göztepe Maçını Göçek Yönetecek

Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 7 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Göztepe-Yeni Malatyaspor maçında Hüseyin Göçek yönetecek.

Göztepe Maçını Göçek Yönetecek

Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 7 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Göztepe-Yeni Malatyaspor maçında Hüseyin Göçek yönetecek.

03 Mayıs 2018 Perşembe 19:10
Göztepe Maçını Göçek Yönetecek

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan duyuruya göre 4-5-6 ve 7 Mayıs tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. İzmir Bornova Stadı’nda Pazartesi akşamı saat 20.00’de oynanacak Göztepe-Yeni Malatyaspor maçında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Yeni Malatyaspor’un ligin ilk yarısında Gençlerbirliği’ni 1-0 yendiği müsabakada görev alan Göçek  bu sezon Süper Lig’de 19 karşılaşmaya çıkarken, İzmir temsilcisi Göztepe’nin ise ligdeki 5 maçında düdük çaldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
HakemGöztepe Yeni MalatyasporHüseyin Göçek
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