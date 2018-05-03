Göztepe Maçını Göçek Yönetecek

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan duyuruya göre 4-5-6 ve 7 Mayıs tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. İzmir Bornova Stadı’nda Pazartesi akşamı saat 20.00’de oynanacak Göztepe-Yeni Malatyaspor maçında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Yeni Malatyaspor’un ligin ilk yarısında Gençlerbirliği’ni 1-0 yendiği müsabakada görev alan Göçek bu sezon Süper Lig’de 19 karşılaşmaya çıkarken, İzmir temsilcisi Göztepe’nin ise ligdeki 5 maçında düdük çaldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi