Cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Yeni Malatyaspor, tam kadro çalıştı. Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Yeni Malatyaspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Günü Orduzu Pınarbaşı’nda yaptığı tek idmanla değerlendiren sarı kırmızılı takımda tüm futbolcular idmanda yer aldı.

KAPLAN TAM KADRO ÇALIŞTI

Sezon başından beri ilk kez tam kadro çalışan oyuncular kısa bir saha toplantısının ardından idmana geçti. Isınma ve 5’e 2 oyunun ardından tam sahada koordinasyon ve güce dayalı ağır bir idman gerçekleştiren futbolcular, daha sonra daraltılmış alanda kontrol ve pas ağırlıklı bir oyun oynadı. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanın son bölümünde stretch hareketleri gerçekleştiren takım antrenmanı tamamladı. Antrenman boyunca çok sayıda futbolseverin çalışmayı kenardan takip etmesi dikkatlerden kaçmazken, oyuncuların moralli oluşları teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Bu arada TFF tarafından Eren Tozlu’ya ekstra bir ceza çıkmadı. Eskişehir maçında çift sarı karttan atılan Eren’in bir maçlık oynamama cezası Giresun maçıyla son buldu.

FATİH AVCI