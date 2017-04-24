Bu maçta 3 puan kaybeden sarı kırmızılarda, Eren Tozlu ve Sadık Çiftpınar da cezalı duruma düşmüştü. Ancak asıl ceza TFF tarafından verileceğe benziyor. Eskişehir maçından dolayı Yeni Malatyaspor’u PFDK’ya gönderen Disiplin Kurulu, tam 3 sebepten ötürü temsilcimizin ceza almasını talep etti. Disiplin Kurulu’nun ilgili sevki şöyle; “Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 18.04.2017 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

FATİH AVCI