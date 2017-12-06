Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında 9 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’de oynanacak maçın bilet satışıyla ilgili kulüp tarafından bir duyuru paylaşıldı. Beşiktaş maçında taraftar rekoru kıran Yeni Malatyaspor, güvenlik gerekçesiyle ayrılan yerler dışında stadın tamamını doldurmuştu. Tamamen dolu bir tribün oluşturmak isteyen yönetim maçın cumartesi olmasına rağmen biletleri belli tribünlerde düşük tutarak taraftarı maça çekmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan bilet fiyatları şu şekilde:

BATI ALT: 50 TL

BATI ÜST: 30 TL

DOĞU ALT: 15 TL

DOĞU ÜST: 10 TL

GÜNEY ALT: 7,5 TL

KUZEY ÜST(MİSAFİR): 7,5 TL

ÖMER ALİ DELİBAŞ