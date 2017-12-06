06 Aralık 2017 Çarşamba

Göztepe maçı biletleri satışa çıktı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 15. haftasında Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında 9 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Yeni Malatyaspor Kulübü resmi internet sitesinden açıklanan bilgide bilet satışının dün itibariyle passolig gişelerinden başladığı ifade edildi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 12:22
Göztepe maçı biletleri satışa çıktı

  Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında 9 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’de oynanacak maçın bilet satışıyla ilgili kulüp tarafından bir duyuru paylaşıldı. Beşiktaş maçında taraftar rekoru kıran Yeni Malatyaspor, güvenlik gerekçesiyle ayrılan yerler dışında stadın tamamını doldurmuştu. Tamamen dolu bir tribün oluşturmak isteyen yönetim maçın cumartesi olmasına rağmen biletleri belli tribünlerde düşük tutarak taraftarı maça çekmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan bilet fiyatları şu şekilde:

BATI ALT: 50 TL
BATI ÜST: 30 TL
DOĞU ALT: 15 TL
DOĞU ÜST: 10 TL
GÜNEY ALT: 7,5 TL
KUZEY ÜST(MİSAFİR): 7,5 TL

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

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