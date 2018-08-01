Göztepe hazırlıkları başlıyor

Yeni sezona Bolu ve Düzce Topuk Yaylasında yaptığı kamplarla hazırlanan Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Nurettin Soykan Tesisleri’nde başlayacak. Transfer dönemini suskun geçiren sarı-kırmızılılar son olarak eski futbolcusu Michael Pereira ve Hollandalı Mitchell Donald ile anlaşmaya varmıştı. Malatya ekibinde Rahman Buğra Çağıran, Godson Azubuike, Ömer Şişmanoğlu ve Eren Tozlu’nun sakatlıkları sürüyor. Öte yandan Sarı-kırmızılıları yeni sezonda zorlu bir lig fikstürü bekliyor. Geçen sezon kadrosundan bazı isimleri gönderen Yeni Malatyaspor, transferde suskun kalarak taraftarını mutsuz ediyor. Ligin ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçına kadar kendi tesislerinde hazırlanacak sarı-kırmızılılar, bu süre içerisinde kadrosundaki eksik noktaları da tamamlamaya çalışacak. Malatya temsilcisinde yönetim defans, orta saha ve forvete takviye yapmayı planlarken, şu ana kadar herhangi bir anlaşma yapılmadı.