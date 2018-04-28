Göztepe-E.Yeni Malatyaspor maçı Pazartesi 

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta maç programını açıkladı. Şampiyonluk yarışındaki 2 ekip; Fenerbahçe ve Beşiktaş, karşılaşmalarını aynı gün ve aynı saatte oynayacak. Fenerbahçe, Bursaspor'u, Beşiktaş da Kayserispor'u 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da konuk edecek. 32. haftanın karşılaşma programı şu şekilde:



4 Mayıs 2018 Cuma

20.00 M.Başakşehir-DG Sivasspor



5 Mayıs 2018 Cumartesi

16.00 K.Karabükspor-A.Konyaspor

19.00 A.Alanyaspor-Osmanlıspor

19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa



6 Mayıs 2018 Pazar

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor

16.00 Fenerbahçe-Bursaspor

16.00 Beşiktaş-Kayserispor

19.00 Akhisarspor-Galatasaray



7 Mayıs 2018 Pazartesi

20.00 Göztepe-E.Yeni Malatyaspor