Şampiyonluk yolunda oldukça kritik müsabakalara çıkan Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarın talebiyle geçen hafta bilet fiyatlarında indirime giden yönetim, bu hafta kapalı tribün dışında fiyatlarda değişikliğe gitmedi. Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı biletleri, kale arkası 3 TL, maraton 4 TL, kapalı tribün ise 10 TL olarak açıklandı. Dünden itibaren satışa sunulan biletlere taraftarın ilgi göstermesi bekleniyor. Maraton ve Kale arkası tribünde bazı taraftarların ceza alması nedeniyle oluşacak boşluğu ise İstanbul’da Elazığ maçında aldıkları ceza nedeniyle Eskişehir maçına giremeyen futbolseverler dolduracak.

MEHMET KIROĞLAN