Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’da sürdürdüğü 14 günlük ilk etap kampını Karabükspor maçıyla noktalayan Yeni Malatyaspor’da futbolculara 3’er günlük izin verildi. Toplamda 28 oyuncuyla gerçekleştirilen kamp sonunda teknik direktör Ertuğrul Sağlam bazı oyuncuların da biletini kesti. Sunday Mba, Ahmet Aras, Rahman Buğra gibi oyuncuların kulüp bulmasını isteyen Sağlam, alt yapıdan ise Taylan Ökke, Fatih Gürden ve Furkan Yiğit’i ikinci etaba götürmeme kararı aldı.





YILDIZLAR İKİNCİ ETABA GELECEK













Takımdan göndereceği oyuncu sayısını ilerleyen günlerde artıracak Sağlam’ın yeni transferler oldukça diğer isimlerle yollarını ayıracağını yönetime ilettiği öğrenildi. Son transfer Dening’in de kampa katılmasıyla birlikte ikinci etap kampında daha çok teknik ve taktik çalışmalara yoğunlaşacağı öğrenilen temsilcimizde, yönetimin de transfere hız kazandırması bekleniyor. Bugün akşam saatlerinde Topuk Yaylası’nda toplanarak, yarın ilk antrenmanına çıkacak sarı kırmızılı takımı daha da güçlendirmek için Ertuğrul Sağlam’ın istediği 5 nokta mevkie 5 nokta oyuncuyu kamp sonuna kadar dahil etmek isteyen yönetim, anlaşmak üzere olduğu iki yıldız ismi hafta içi kamuoyuna duyuracak. Başkan Adil Gevrek ile teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın Bolu’da yaptığı son transfer zirvesinde stoper, defansif orta saha, ofansif orta saha, forvet ve sol bek mevkilerine ilk on bir de oynayabilecek nokta transferlerin yapılması kararı çıkmıştı.

FATİH AVCI