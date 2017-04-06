Yeni Malatyaspor taraftarları Eskişehirspor maçında takımlarını izleyebilmek için gölzeirni bugün PFDK’dan çıkacak habere çevirdi. İstanbul’a giden 1000 civarındaki Malatyalı, TFF’nin blokoe cezası vermesi durumunda Eskişehirspor maçını Malatya İnönü Stadı’nda izleyemeyecek. PFDK’ya sevk edilen her iki kulüple ilgili Disiplin Kurulu’nun gerekçesi şu şekilde açıklanmıştı: “Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 01.04.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Elazığspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Elazığspor Kulübü'nün 01.04.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Elazığspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

MEHMET KIROĞLAN