Boluspor ile ligin 16. Haftasında deplasmanda karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Zemindeki karın temizlenmesiyle tam sahada çalışabilen temsilcimizde teknik direktör İrfan Buz, futbolculara hafif bir idman yaptırarak fazla yüklenmedi. Soğuk hava ve hafif kar yağışından dolayı yaklaşık 1.30 saat süren idmanda futbolcuların hırslı ve istekli oluşu teknik heyeti memnun etti.

Düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra idmanın büyük bölümünü yan top ve gol çalışmalarına ayıran teknik direktör İrfan Buz, Sinan ve Eren Tozlu ile yakından ilgilendi. Amutu’nun yokluğunda bu iki oyuncudan birini kullanacak İrfan Buz’un diğer mevkilerde pek bir değişiklik yapmayacağı öğrenildi. Boluspor maçı hazırlıklarının Malatya ayağını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak sarı kırmızılı takım yarın havayoluyla Ankara’ya oradan da karayoluyla Bolu’ya geçecek.

FATİH AVCI