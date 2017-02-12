Yeşiltepe 3 Nolu sahada bir çalışma yapan mavi beyazlılar, zirveyi yakından ilgilendiren 18.hafta müsabakasında 1920 Maraş’ı yenip, çıkışa geçmek istiyor. Defans oyuncusu Vedat Taşdemir’in kart cezalısı olduğu Malatya ekibinde cezası biten Erdem İsotçu sahadaki yerini alabilecek. Geçen hafta sahasında Elazığ DSİ takımını 2-0 yenerek zirve takibini sürdüren Yeşilyurt Belediyespor zorlu maça dönüm gözüyle bakıyor.

Lider Adıyaman 1954’ün deplasmanda Karaköprü Belediyespor ile karşılaşacağı haftada yine zirve mücadelesi veren 1920 Maraş ile önemli bir 90 dakikaya çıkacak olan mavi beyazlılar, tüm planlarını kazanmak üzerine yapıyor. Yarın Malatya’da yapacağı son çalışmanın ardından Kahramanmaraş’a hareket edecek Yeşilyurt Belediyespor, burada maç saatini beklemeye başlayacak. 1920 Maraşspor - Yeşilyurt Belediyespor karşılaşması Pazar günü saat: 14.00’da başlayacak.

FATİH AVCI