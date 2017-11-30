Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maç için İzmir aktarmalı olarak Manisa’ya geçti. Kupada aldığı 3-1’lik yenilgiyle tur şansını zora sokan sarı-kırmızılılar, İzmir’de Buca Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı. Belindeki rahatsızlıktan dolayı defans oyuncusu Murat Akça’nın katılmadığı antrenmanda Osmanlıspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maç yaptı. Hazırlıklarını cuma gününe kadar İzmir’de sürdüreceği belirtilen Malatya ekibinin aynı gün Manisa’ya geçeceği bildirildi. Bu arada Osmanlı karşılaşmasında kötü bir performans sergileyen oyuncularını uyardığı ifade edilen Teknik Direktör Erol Bulut’un bazı oyuncularının ise dikkatini çektiği öğrenildi.



















FATİH AVCI