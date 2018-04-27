Gözler Khalid’de!

Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor'un Süper Lig tarihindeki ilk karşılaşması bu sezon oynandı ve sezonun ilk yarısındaki mücadele golsüz sona erdi. Ligdeki son altı maçında bir galibiyet alabilen Yeni Malatyaspor, daha önce oynadığı dokuz karşılaşmanın sadece birini kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar, rakip fileleri havalandıramadığı son üç iç saha maçının ikisini kaybetti. Süper Lig'de altı maçtır galibiyete hasret olan Akhisarspor ise daha önce oynadığı dört karşılaşmada rakiplerine puan vermemişti. Ligin ilk 30 haftasında en fazla kırmızı kart gören takım Akhisarspor. Yeni Malatyaspor ise Bursaspor ve Osmanlıspor'la birlikte en az kırmızı kart gören üç takımdan birisi. Bu sezon rakip ceza sahasında topla Akhisarspor'dan daha az buluşan takım yok. Maçların ilk 15 dakikasında en fazla gol yiyen Osmanlıspor'la birlikte iki takımdan biri Yeni Malatyaspor. Sarı-kırmızılıların en golcü ismi olan Khalid Boutaib, dört maçtır ligde gol atamıyor. Boutaib'in bu sezon beş maç üst üste gol atamadığı bir süreç yok. Bu sezon Süper Lig'de en fazla faule maruz kalan oyuncu Adem Büyük. Muğdat Çelik, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta da gol attı. Bu sezon Akhisarspor formasıyla üst üste üç maçta rakip fileleri havalandırabilen tek oyuncu Paulo Henrique.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi