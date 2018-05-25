Gözler iç transferde!

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte Yeni Malatyaspor’un kadrosundaki oyuncuların akıbeti de merak uyandırmaya başladı. Sarı kırmızılı kulübün kiralık olarak aldığı Doria ve Aytaç eski kulüplerine dönerken, yarım sezonluk aldığı Gilberto da ülkesine gitti. Bu oyuncuların dışında kalan ve kulüple sözleşmeleri 31 Mayıs 2018’de resmen sona eren diğer isimlerin tercihi ise merakla bekleniyor.

Bu konuda yönetimin devam edip etmeyeceği, teknik heyetin raporuna göre kalması gereken isimlerin durumu ise henüz net değil. Sözleşmesi sona eren Pereira ve Murat Yıldırım ile yeni sözleşme imzalanması için tarafların anlaştığı öğrenilirken, diğer isimler Eren Tozlu, Ertaç Özbir, Dening ve Azubuike’de ise belirsizlik sürüyor. Yönetimin bu 4 ismin sözleşmesindeki opsiyon maddesine güvendiği öğrenilirken, opsiyonu devreye koyarak bu futbolcularla yeniden anlaşma zemini arayacağı ifade edildi. Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig’den çıktıkları için futbolcular ücretlerini düşük tutarken, yönetimin bu sezon i transferde de ciddi maliyetlerle karşılaşacağı öngörülüyor.