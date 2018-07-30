Gözler Çarşamba’ya çevrildi!

Yeni Malatyaspor’da 25 Haziran’da başlayan kamp çalışmaları 28 Temmuz itibariyle sona erdi. Sarı-kırmızılılar, 31 Temmuza kadar izin yapacak. Malatya ekibi, 1 Ağustos’ta Malatya’da toplanarak, ligin ilk haftasında deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarına 25 Haziran’da Malatya’da start veren sarı kırmızlı takım, sağlık kontrolünden geçip 6 gün süren ön çalışmaların ardından 1 Temmuz’da Bolu'da toplanarak, 11 Temmuz’a kadar birinci etap kamp hazırlıklarını gerçekleştirmişti.

EROL BULUT ÇARŞAMBA’YI BEKLİYOR!

14 Temmuz’da Topuk Yaylası’nda toplanan sarı-kırmızılı ekip, 28 Temmuz’da ikinci etabı tamamladı. 1 Ağustos’ta yeniden Malatya’da toplanacak sarı kırmızılı takım bu kez Göztepe ile oynanacak ilk hafta maçı antrenmanlarına başlayacak. Düzce kampında sakat oyuncuların fazla olması, yönetimin transferde etkisiz kalması ve giden oyuncuların fazlalığı Erol Bulut’un elini kolunu bağlarken, taraftarı da isyan noktasına getirdi. Çarşamba gününe kadar en az 2 yeni oyuncuyu Malatya’da görmek isteyen Bulut, gözünü şimdi yönetimin yapacağı transfer görüşmelerine çevirdi. Gelinen süreçten memnuiyetsizliğini yönetimle paylaşan Bulut’un en azından Malatya’da takımı tam halde görmek istediğini bildirdiği öğrenildi.



"FORMA ŞANSI BULABİLECEĞİME İNANIYORUM"

Öte yandan Yeni Malatyaspor’un genç defans oyuncusu Gökhan Akkan, yaptığı açıklamada sezona iyi bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını söyleyerek, "Birinci etap kamp çalışmalarımız çok iyi geçti. İkinci etap kamp çalışmalarımızda talihsiz sakatlıklar olduğu için bayağı bir eksik kaldık. Ama ona rağmen günde çift idmanlarla kendimizi hazırladığımızı düşünüyorum. Hocamız takımı iyi hazırladı. Sakatların da bir an önce takıma dönmesiyle birlikte sezona iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Hocamızın istediği takdirde forma şansı bulabileceğime inanıyorum. Ben elimden geleni yapıyorum. Hocam şans verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Taraftarlarımız da her zaman arkamızda olsunlar. Onların güvenini boşa çıkartmak istemiyoruz. Onlarla birlikte çok daha güçlüyüz. Yeni sezonda çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.