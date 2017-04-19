19 Nisan 2017 Çarşamba

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Gözler baraj maçında

BAL 2. Grup’ta bu sezon Yeşilyurt Belediyespor’un kâbusu olan İnönü Üniversitesi, ligi kendi hedeflediği noktanın üstünde bitirse de temkini elden bırakmıyor. Hafta sonu Yeşiltepe’de Arguvan Belediyespor ile önemli bir 90 dakikaya çıkacak sarı siyahlılar, baraj maçını kazanıp BAL’da kalmayı hedefliyor.

19 Nisan 2017 Çarşamba 12:11
Gözler baraj maçında

  Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor, Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ni şampiyon tamamlayan Arguvan Belediyespor ile oynayacağı baraj maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bal Ligi’nde geçirdiği ilk sezonda mütevazi bütçe ve kadrosuna karşın adından söz ettiren İnönü Üniversitesispor, sezonu 36 puanla 6’ncı sırada tamamladı. Geçtiğimiz sezon BAL Ligi 2. Grup’ta mücadele eden sarı siyahlılar, 24 haftalık bölümde 11 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Yüksek bütçeli takımlarla aynı grupta yer alan üniversite ekibi, aldığı sonuçlarla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İnönü Üniversitesispor’un teknik sorumlusu Murat Kurt, BAL Ligi’nde geçirdikleri ilk sezonla ilgili değerlendirmede bulundu.

“İYİ BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ ORTAYA KOYDUK”
  Kurt, sezonun kendileri adına çok iyi geçtiğini ifade ederek, “Genç bir ekiple yer aldığımız BAL Ligi 2. Grup’ta iyi bir mücadele örneği ortaya koyduk. Sezon başında yaptığımız antrenmanlar ve disiplinli çalışmalarımız sezon içerisinde meyvelerini en iyi şekilde verdi. Bence en büyük artı yanımız bizim takımımızın yüzde doksanının üniversite öğrencilerinden oluşması oldu. Düzenli antrenmanlarımızı yaptık. Her maça aynı ciddiyetle hazırlandık ve sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi verdik. Amacımız sahada iyi futbol oynayan, çok koşan ve mücadele eden bir ekip olmaktı. Bunu da en iyi şekilde başardık. Bu anlamda yönetim, teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

“BÜYÜK BİR CİDDİYETLE HAZIRLANIYORUZ”
  Arguvan Belediyespor ile oynayacakları baraj maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Kurt, “Sezon sona erdi ancak önümüzde bir maç daha var. Malatya 1. Amatör Büyükler Ligi’nde sezonu şampiyon tamamlayan Arguvan Belediyespor ile BAL Ligi için baraj maçında karşı karşıya geleceğiz. Tek maçlar her zaman tehlikelidir. O nedenle bu maça da büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Eksiğimiz yok, tam kadro bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızın büyük bölümünü maçın oynanacağı Yeşiltepe 1 nolu sahada yapacağız. Bu karşılaşmayı da en iyi şekilde geçip, önümüze bakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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