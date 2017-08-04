Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in “5 baba transfer yapacağız” sözünden sonra Necar Barazite ve Aly Cissokho’yu renklerine bağlayan sarı-siyahlılarda gözler alınacak diğer 3 yıldız isme çevrildi.

Bir stoper, bir orta saha ve bir de forvet oyuncusunu kadrosuna katacak sarı-kırmızılı takım, bu üç ismi de direkt 11’de oynayabilecek futbolcular arasından seçecek. Bugüne kadar transferde 800 bin Euro ile 1 milyon Euro arasında maliyetler harcayan kulüp, diğer 3 ismi kadrosuna katabilmek için ekonomik olarak şartları zorlayacak. 1.3 milyon Euro’ya kadar çıkmayı düşünen sarı kırmızılı yönetim, 2 gün sürecek TSYD Turnuvası’ndan sonra yeniden harekete geçecek ve hafta içi 2 ismi daha kamuoyuna duyuracak.



Yeni transferlerden sadece 4’ünün lisansı çıkarılabildi

Öte yandan son olarak kadrosuna kattığı Turgut Doğan Şahin ile birlikte bu sezon 10’uncu dış transferine imza atan Evkur Yeni Malatyaspor bu oyunculardan şu ana kadar yalnızca Khalide, Farnolle, Issam ve Necar’a lisans çıkarabildi. 7 gün sonra başlayacak Süper Lig öncesi kulüp müdürü Selçuk Günaydın tüm lisanları yetiştirmek için düğmeye basarken, özellikle yabancı futbolcuların evraklarının hazırlanma işleminin uzun sürdüğü öğrenildi.

İHA