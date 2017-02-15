15 Şubat 2017 Çarşamba

Gövde gösterisi!

İstanbul’da Denizlispor’u coşkulu taraftarı önünde 3 – 1 mağlup ederek, zirve yolunda ipleri yeninden eline geçiren Yeni Malatyaspor’da galibiyetin mutluluğu yaşanıyor. 6 bin taraftarıyla Vodafone Arena’da adeta şov yapan sarı kırmızılılar, rakiplerine korku salarken, camiasına da güven verdi.

14 Şubat 2017 Salı 13:52
Gövde gösterisi!

  Sezon sonunda Süper Lig’e çıkmak için oynadığı her maça 3 puan parolasıyla bakan Yeni Malatyaspor, bu hafta Denizlispor karşısında elde ettiği 3 – 1’lik zaferle 3 puandan fazlasını kazandı. Maçın İstanbul’da Vodafone Arena’da cumartesi günü saat 13.00’te olmasına karşın, stadı 6 bin taraftarıyla inleten sarı kırmızılılar, hem şampiyonluk yolunda yaşanan heyecan kaybını dirilttiler hem de yeniden zirveye yerleştiler. Eskişehirspor’un 5 yediği haftada 37 puanla Sivas’ın önünde yer alan temsilcimiz, taraftarıyla maç sonu bütünleşerek rakiplerine korku saldı. Sarı kırmızılı camiaya kendilerine güvenmeleri noktasında yeniden inanç sağlayan Yeni Malatyaspor, İstanbul’da oynamanın risklerini pozitife çevirmeyi başardı.

ANTEP HAZIRLIKLARI BUGÜN BAŞLIYOR
  Hem taraftarın hem de futbolcuların yaşadığı mutluluktan sonra tüm takıma 2 gün izin veren teknik heyet, sarı kırmızılı oyuncuları bugün Malatya’da yeniden toplayacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına bugün saat 15.00’te yapacağı çalışmayla başlayacak temsilcimiz Orduzu’daki kendi tesislerinde idman yapacak. Omuz sakatlığı Denizli maçında nükseden Murat Akça, ve kırmızı kart cezalısı Ferhat Kiraz dışında eksik oyuncusu bulunmayan Yeni Malatyaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor müsabakasına cumartesi günü karayoluyla gidecek. 

FATİH AVCI
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