GÖRÜŞME ODASINA!

Sezon başından beri sergilettiği 4-3-2-1 sisteminden ani bir dönüşle hem de Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi güçlü takımlara karşı 4-1-4-1 ya da klasik 3-5-2 diye bilinen yeni sisteme geçen Erol Bulut’un, üst üste kaybedilen 2 maçtaki tercihleri tartışılmaya başlandı. Özellikle Trabzonspor maçında sezonun en farklı mağlubiyetinin alınması ve rakibe verilen pozisyonlar can sıktı. Erol hocayla Aytaç Kara’nın oyundan çıkarılışı sırasında yaşanan gerilimin kameralara yansıması da yönetimin dikkatini çekti.

YÖNETİM CEZADAN YANA DEĞİL!

Milli aradan dolayı 4 gün izin yapacak sarı kırmızılı takımda teknik direktör Erol Bulut ve yönetimde İstanbul’da bir araya gelecek. Bulut’un takım üzerindeki taktiksel değişimi ve kritik Gençlerbirliği maçının önemi masaya yatırılacak. Öte yandan Aytaç Kara ile gerginlik yaşayan Erol Bulut’un bu konuda gerekçeli kararı da dinlenecek. Sarı kırmızılı yönetimin Aytaç – Erol Bulut krizinde ortada durduğu ve başarılı oyuncuyu kazanma taraftarı olduğu öğrenilirken, herhangi bir ceza verilmesinin şimdilik gündemde olmadığı ifade edildi.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi