Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115462
ALTIN
166.530
DOLAR
3.9406
STERLİN
5.5328
EURO
4.8625

GÖRÜŞME ODASINA!

Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında aldığı mağlubiyetler can sıktı. Erol Bulut’un farklı sistem arayışları, oyuncu tercihleri ve Trabzon maçındaki takımın oyunsal çöküşü yönetimi harekete geçirdi. Milli arada yönetim ve teknik direktör Erol Bulut İstanbul’da bir araya gelerek kritik Gençlerbirliği maçı öncesi durum değerlendirmesi yapacak.

GÖRÜŞME ODASINA!

Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında aldığı mağlubiyetler can sıktı. Erol Bulut’un farklı sistem arayışları, oyuncu tercihleri ve Trabzon maçındaki takımın oyunsal çöküşü yönetimi harekete geçirdi. Milli arada yönetim ve teknik direktör Erol Bulut İstanbul’da bir araya gelerek kritik Gençlerbirliği maçı öncesi durum değerlendirmesi yapacak.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 11:24
GÖRÜŞME ODASINA!

Sezon başından beri sergilettiği 4-3-2-1 sisteminden ani bir dönüşle hem de Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi güçlü takımlara karşı 4-1-4-1 ya da klasik 3-5-2 diye bilinen yeni sisteme geçen Erol Bulut’un, üst üste kaybedilen 2 maçtaki tercihleri tartışılmaya başlandı. Özellikle Trabzonspor maçında sezonun en farklı mağlubiyetinin alınması ve rakibe verilen pozisyonlar can sıktı. Erol hocayla Aytaç Kara’nın oyundan çıkarılışı sırasında yaşanan gerilimin kameralara yansıması da yönetimin dikkatini çekti.

YÖNETİM CEZADAN YANA DEĞİL!

Milli aradan dolayı 4 gün izin yapacak sarı kırmızılı takımda teknik direktör Erol Bulut ve yönetimde İstanbul’da bir araya gelecek. Bulut’un takım üzerindeki taktiksel değişimi ve kritik Gençlerbirliği maçının önemi masaya yatırılacak. Öte yandan Aytaç Kara ile gerginlik yaşayan Erol Bulut’un bu konuda gerekçeli kararı da dinlenecek. Sarı kırmızılı yönetimin Aytaç – Erol Bulut krizinde ortada durduğu ve başarılı oyuncuyu kazanma taraftarı olduğu öğrenilirken, herhangi bir ceza verilmesinin şimdilik gündemde olmadığı ifade edildi.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporFenerbahçeTrabzonsporErol Bulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HER KESİMDEN BEĞENİ ALDILAR!
HER KESİMDEN BEĞENİ ALDILAR!
YMS PERŞEMBE TOPLANACAK
YMS PERŞEMBE TOPLANACAK
O TARAFTARLARA ŞOK CEZA!
O TARAFTARLARA ŞOK CEZA!

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim