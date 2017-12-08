Spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam deceklerini belirten Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şerif Büyükdaş şunları kaydetti: “Malatya’da görme engelli çocuklarımızın spor yapmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kulübümüz Yeşilyurt Belediyesi’ne bağlıdır. 2014 yılından buyana Hacı Uğur Polat başkanımız bizleri belediye himayesine aldı. İhtiyacımız olan sponsorluk desteğini bizlere sunmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi Spor Kulübü bünyesine geçtiğimizden bu yana 18 altın madalya, 20 gümüş ve 13 tane bronz madalya kazandık.”

8 BRANŞ 32 SPORCU

Yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren Büyükdaş,“Sporcularımız 8 farklı branşta faaliyetlerine devam ediyor. Görme Engelliler B1 Futbol’da gözleri hiç görmeyen spor yapan engelli kardeşlerimiz bulunmakta. B2, B3’de kısmı görebilen engelli kardeşlerimiz hem spor yapıyor hem de dünya şampiyonalarına hazırlanıyor. Engelliler Futsal (salon futbolu) branşımız ve golbol branşında kardeşlerimiz spor yapmaktalar. Ferdi branşlarımız, atletizm, yüzme, halter, satranç ve judo gibi alanların tamamına katılan bir kulübüz. 2017 yılı sonu itibariyle toplamda 32 engelli sporcumuz var. Bizler bu sayıyı artırmanın hesaplarını yapıyoruz.” diye konuştu.

MALATYA’YI TEMSİL EDİYORUZ

Derece alan sporculara değinen Şerif Büyükdaş,“Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası’nda Muhammed Dönmez ve İsmail Aldemir kardeşlerimiz şampiyon olarak bizleri gururlandırdılar. Bu başarılar basit başarılar değil. Turnuvalara Türkiye genelinden 330 sporcu katıldı. Atletizm branşında Mikail Bal kardeşimiz 200 metre, uzun atlama yarışlarında altın madalya ve gülle atmada bronz madalya kazandı. Cirit atma yarışlarında Abuzer Karadağ arkadaşımız 32 metre ile Türkiye Şampiyonu oldu. Bu tür başarılar bizlerin göğsünü kabartıyor. Hepsi gelecek vaat eden sporcularımız. Hedefimiz 2018 yılında altın madalya sayılarımızı artırmak. Bu başarıların kulüplerimizden ziyade sporcu kardeşlerimizin özgüvenlerinin sağlanmasında büyük bir faktördür. Bu hususta onların eğitimlerinde başarılı olmalarının spordan geçtiğine inanıyoruz. Aynı zamanda engelli çocuklarımıza verilecek katkıların Malatya’mızı Türkiye arenasında daha çok temsil edilmesi demektir.” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL MAÇ İSTİYORUZ”

Yeni Malatyaspor Kulübü’nden talepleri olduğunu belirten Büyükdaş,“Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü olarak Yeni Malatyaspor’umuza Süper Lig’de başarılar diliyoruz. Kulüp başkanı Adil Gevrek beyle en kısa zamanda birlikte yan yana olmayı istiyoruz. Futsal oynayan sporcularımızın kendilerinden bir talebi var. Antrenman havasında futbolcularla özel bir maç yapmayı istiyorlar. Adil beyin bizlere kucak açacağını ve bu isteğimizi yerine getireceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.





















ÖMER ALİ DELİBAŞ