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“Göreve Her Zaman Hazırım”

Beşiktaş karşısında maça ilk 11’de başlayan ve uzun süre sonra forma şansı bulan Fabien Farnolle, göreve her zaman hazır olduğunu söyledi. İstanbul temsilcisiyle oynadıkları maçta performansının değil, mağlubiyetin öne çıktığını bunun için de üzgün olduğunu ifade eden Farnolle, Akhisarspor maçını kazanıp mutlu olacaklarını belirtti.

“Göreve Her Zaman Hazırım”

Beşiktaş karşısında maça ilk 11’de başlayan ve uzun süre sonra forma şansı bulan Fabien Farnolle, göreve her zaman hazır olduğunu söyledi. İstanbul temsilcisiyle oynadıkları maçta performansının değil, mağlubiyetin öne çıktığını bunun için de üzgün olduğunu ifade eden Farnolle, Akhisarspor maçını kazanıp mutlu olacaklarını belirtti.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:35
“Göreve Her Zaman Hazırım”

Yeni Malatyaspor’un Beninli file bekçisi Fabien Farnolle, uzun süreden sonra forma giydiği için mutlu olduğunu belirtti. Her zaman hazır bulunması gerektiği bildiğini bunun için sürekli idmanlarda iyi hazırlandığını kaydeden Farnolle, Beşiktaş mağlubiyetini Akhisarspor maçıyla telafi edeceklerini ifade etti.

“3 PUANI ALACAĞIZ VE MUTLU OLACAĞIZ”

Farnolle, “Beşiktaş maçında çok uzun süreden sonra tekrar forma giydiğim için bende mutlu oldum. Ama biz hiçbir zaman idmanları bırakmadık. Ertaç ile sürekli uyum içerisinde çalıştık. Birbirimizi hep yukarılara doğru ittik. Benim her zaman hazır bulunmam gerekiyordu. Sürekli kendimi hazır tuttum. Zamanı geldiğinde de iyi performans sergilemeye çalıştım. Öncelikle bana güvenen kulüp başkanımın, hocalarımın, takım arkadaşlarımın güvenini boşa çıkartmamaya çalıştım. Tabii uzun süre oynamamak benim için problem olabilirdi. Ama çok iyi motive oldum. Sonuçta bu maçın öne çıkan tarafı benim performansım değil, maalesef aldığımız mağlubiyet. Onun için de çok üzgünüm. Önümüzde Akhisarspor maçı var. Her zaman olduğu gibi bu karşılaşma içinde en iyi şekilde hazırlanacağız. Allah’ın izniyle Pazar günü sahaya çıkıp 3 puanı alacağız ve mutlu olacağız.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ Busabah GAZETESİ 

Anahtar Kelimeler:
Fabien Farnolle
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