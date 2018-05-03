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Gönüllerin Şampiyonu Malatyaspor

Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Turgay Karslı, takımın hiçbir maça prestij için çıkmadığını ifade ederek her müsabakaya puan ve puanlar için çıktıklarını söyledi. Takımın ligde kalmasının azımsanamayacak bir başarı olduğunu dile getiren Karslı, “Bugün bir anket yapsanız ve 'Gönüllerin şampiyonu kim' diye sorsanız, her halde bu bölgede ‘evet’i Malatyaspor kazanacaktır.” dedi.

Gönüllerin Şampiyonu Malatyaspor

Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Turgay Karslı, takımın hiçbir maça prestij için çıkmadığını ifade ederek her müsabakaya puan ve puanlar için çıktıklarını söyledi. Takımın ligde kalmasının azımsanamayacak bir başarı olduğunu dile getiren Karslı, “Bugün bir anket yapsanız ve 'Gönüllerin şampiyonu kim' diye sorsanız, her halde bu bölgede ‘evet’i Malatyaspor kazanacaktır.” dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:00
Gönüllerin Şampiyonu Malatyaspor

Teknik Direktör Erol Bulut'un özel işleri nedeniyle antrenmana katılmaması nedeniyle takımın antrenmanını yöneten Karslı, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulundu. Karslı, ligde kritik haftaların geldiğini belirterek, "Hem rakiplerimiz hem de yukarıdaki şampiyonluğu zorlayan takımlar için önemli bir makas aralığı. Teknik direktörümüz Erol Hoca'nın söylediği gibi Malatyaspor her müsabaka puan ve puanlar için çıkıyor. Prestij için çıktığı müsabaka yok. Hepsi puan kazanmak arzusuyla çıktığı maçlar" dedi.

"HER ŞEY NORMAL"

Takımda büyük bir sakatlık probleminin olmadığını ifade eden Karslı, "Şu anda her şey normal seyrinde gidiyor. Göztepe ile 7 Mayıs Pazartesi günü oynayacağımız bir müsabaka var. Bizim için uzun bir hafta. Ona göre planlamalarımızı yaptık. Cumartesi günü İzmir'e hareket edeceğiz. Maçımızı oynayıp, Galatasaray maçı haftasına gireceğiz" diye konuştu.

“OYUNCULARIN TATİL REHAVETİ YOK”

Karslı, bir gazetecinin, 'Alt sıralardaki takımlarla arada puan farkı bulunması oyuncuları rehavete sokar mı' sorusuna, "Kendi iç dinamiklerimizi hareketlendirdik. Oyuncularımızın motivasyonunu sağlayacağı bir takım davranışları geliştirdik. Biz bu mesajı oyunculara veriyoruz. Antrenmanlarımızın dozajı ve kulüp içi işleyişimizde hiçbir aksama yapmadık. Toplantılarımız rutin aynı seyrinde devam ediyor. Toplantı ve antrenman içeriklerimiz asla oyuncuların tatil rehaveti yükünü taşımıyor. Oyuncuların yeterince odaklandıklarını söyleyebilirim" cevabını verdi.

“TAKDİRE ŞAYAN BİR DEĞERLENDİRMEDİR”

Takımın ligde kalmasının azımsanamayacak bir başarı olduğunu dile getiren Karslı, sözlerini şöyle tamamladı: "Malatyaspor'un geçmiş yıllardan buyana basamak basamak aldığı bu yol, ligde bu performansı göstermiş olması futbol kamuoyu için takdire şayan bir değerlendirmedir. Bugün bir anket yapsanız ve 'Gönüllerin şampiyonu kim' diye sorsanız, her halde bu bölgede ‘evet’i Malatyaspor kazanacaktır. O yüzden alt sıradaki takımlar, şehir takımları özellikle bazı şehirlerin iki takımının birden potada olması ciddi yorum ve tartışmalar getiriyor. Bizim bir şehir takımı olarak kıt imkanlarla bu şekilde buraya adım atarak çıkması bence iyi bir sonuç. Gönül ister ki ekip olarak, yönetimde bunu takdir eder herhalde ilk ondaki sınırlamada yer alalım. Sayfanın ilk on hanesinde bulunmak isteriz. Bulunamayıp 11 ya da 12.sırada yer alıp, bu takım ligde kaldı ki öyle umut ediyoruz bu bizim için basit olmayacak, azımsanamayacak bir başarıdır."

ÖMER ALİ DELİBAŞ   - Busabah GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Erol BulutTurgay Karslı
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