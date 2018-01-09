09 Ocak 2018 Salı

Gomis ve Cissokho buluştu!

Galatasaray’ın Senegalli futbolcuları Bafetimbi Gomis ve Badou Ndiaye, Yeni Malatyaspor’da forma giyen vatandaşları Aly Cissokho’yu ziyaret etti.

09 Ocak 2018 Salı 11:05
Gomis ve Cissokho buluştu!

  Antalya’da aynı otelde kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray lige yoğun tempoda hazırlanırken, sarı-kırmızılı takımın iki futbolcusu Gomis ve Ndiaye, vatandaşları olan Evkur Yeni Malatyasporlu Cissokho’yu antrenman esnasında ziyaret etti. Senegalli futbolcuların buluşmasında Galatasaray’ın diğer futbolcuları Belhanda, Denayer ve Feghouli de yer aldı. Arkadaşlarıyla hasret gideren Cissokho’nun ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduğu gözlendi. Cissokho ile bir süre sohbet eden Galatasaraylı futbolcular daha sonra Evkur Yeni Malatyaspor teknik heyeti ve futbolcularına da başarılar diledi.

İHA
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